Президентка Грузії просить Макрона приїхати для звільнення від російського впливу

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі написала лист французькому президенту Емманюелю Макрону, закликаючи його приїхати до Тбілісі якомога швидше на тлі протестів проти ухвалення закону про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsgeorgia.

Зурабішвілі зазначила, що чекає на президента Франції у День незалежності Грузії 26 травня. Раніше, за її словами, обговорювали питання візиту Макрона до Грузії у вересні, до парламентських виборів.

"Але зараз на карту поставлено не тільки Грузію", – сказала Зурабішвілі. За її словами, зараз ідеться про безпеку Європи та звільнення Кавказу від радянської ментальності та російського впливу.

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Адміністрація Макрона поки що не відповіла на лист грузинської президентки.

Зранку в неділю Макрон зробив спільну заяву з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо ситуації в Грузії. Вони з "глибоким жалем" відзначили рішення уряду і керівної партії Грузії "Грузинська мрія" відхилитися від європейського шляху.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

У США та в Європі закликали грузинську владу відкликати закон, який все ще може бути ухвалений, оскільки парламент здатний подолати президентське вето.

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