Президент Грузии просит Макрона приехать для освобождения от российского влияния

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, призывая его приехать в Тбилиси как можно скорее на фоне протестов против принятия закона об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsgeorgia.

Зурабишвили отметила, что ждет президента Франции в День независимости Грузии 26 мая. Ранее, по ее словам, обсуждали вопрос визита Макрона в Грузию в сентябре, до парламентских выборов.

"Но сейчас на карту поставлена не только Грузия", – сказала Зурабишвили. По ее словам, сейчас речь идет о безопасности Европы и освобождении Кавказа от советской ментальности и российского влияния.

Реклама:

Администрация Макрона пока не ответила на письмо грузинского президента.

Утром в воскресенье Макрон сделал совместное заявление с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации в Грузии. Они с "глубоким сожалением" отметили решение правительства и правящей партии Грузии "Грузинская мечта" отклониться от европейского пути.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

В США и в Европе призвали грузинские власти отозвать закон, который все еще может быть принят, поскольку парламент способен преодолеть президентское вето.

Читайте также: Россия выигрывает Грузию. Как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.