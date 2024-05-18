Президентка Грузії ветувала скандальний закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Про це повідомив проєкт SOVA, пи ухвалений парламентом у третьому читанні.

Зурабішвілі заявила, що в суботу наклала вето на "російський закон", як називають закон про "іноагентів" за його подібність до російського законодавства.

"Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій конституції й усім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху. Вето юридично правильне і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний", – заявила президентка.

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Утім, у партії влади "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето.

Якщо і після цього президентка не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції не вказані.

Імовірно, "Грузингська мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

Тим часом в уряді заявили, що можуть врахувати "змістовні рекомендації" від західних партнерів у рамках механізму вето.

18 травня у Тбілісі пройде одразу кілька акцій та маршів проти закону про "іноагентів".

Масові протести в Грузії проти закону, який, за словами ЄС, не відповідає цінностям Євросоюзу та віддаляє країну від вступу в об’єднання, тривають понад місяць.

Напередодні противники закону не протестували, оскільки в Тбілісі за підтримки партії влади пройшла хода, присвячена Дню святості сім'ї.

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