Білий дім закликав парламент Грузії не долати вето на закон про "іноагентів"

У Білому домі закликали парламент Грузії не долати вето, яке наклала президент Саломе Зурабішвілі на скандальний закон про "іноагентів", що викликав масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Про це йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Едрієн Вотсон у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За її словами, в Білому домі раді бачити, що президентка Саломе Зурабішвілі відстоює євроатлантичне майбутнє Грузії, наклавши вето на закон про "іноагентів".

Glad to see President Zourabichvili standing up for Georgia’s EuroAtlantic future by vetoing the foreign agents’ law. We urge members of parliament show the same courage by not overturning her veto. Реклама: May 18, 2024

"Ми закликаємо членів парламенту проявити таку ж мужність та не долати її вето", – зазначила представниця адміністрації президента США.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Втім, противники закону про "іноагентів" заявили, що продовжать протести у Тбілісі.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.

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