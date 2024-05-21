Стало відомо, чому акаунт нападника на прем'єра Словаччини зник з Facebook

Після замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо профіль нападника зник з Facebook – тепер з’ясувалось, що його видалила компанія Meta, яка керує соцмережею.

Про це порталу Aktuality повідомили у Meta, пише "Європейська правда".

У Meta зазначили, що видалили профіль зловмисника в ніч після нападу. Як пояснили в компанії, це зробили відповідно до правил платформи.

У Meta також повідомили, що перебувають в контакті зі словацькими посадовцями і співпрацюють з правоохоронними органами в цій справі.

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19 травня міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявляв, що у спеціальній слідчій групі щодо обставин замаху на Фіцо не відкидають версію, що нападник діяв не сам.

На таке припущення, за його словами, вказувало видалення його облікового запису у Facebook та переписок у месенджері через дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж.

Видання Aktuality звернулось до МВС, поліції та Генеральної прокуратури з питанням, коли Meta повідомила посадовцям про видалення акаунта, і чи обговорювала влада з компанією зниклі повідомлення, про які згадував міністр Шутай Ешток.

Генеральна прокуратура послалася на інформаційне ембарго та заявила, що вся важлива інформація про кримінальне провадження буде доведена до відома громадськості, щойно це дозволить статус провадження.

Нагадаємо, парламент Словаччини у вівторок одноголосно проголосував за засудження політично вмотивованого насильства після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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