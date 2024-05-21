Стало известно, почему аккаунт нападавшего на премьера Словакии исчез из Facebook

После покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо профиль нападавшего исчез из Facebook – теперь выяснилось, что его удалила компания Meta, которая управляет соцсетью.

Об этом порталу Aktuality сообщили в Meta, пишет "Европейская правда".

В Meta отметили, что удалили профиль злоумышленника в ночь после нападения. Как пояснили в компании, это сделали в соответствии с правилами платформы.

В Meta также сообщили, что находятся в контакте со словацкими чиновниками и сотрудничают с правоохранительными органами в этом деле.

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19 мая министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявлял, что в специальной следственной группе по обстоятельствам покушения на Фицо не исключают версию, что нападавший действовал не один.

На такое предположение, по его словам, указывало удаление его аккаунта в Facebook и переписок в мессенджере через два часа после покушения, хотя нападавшего задержали сразу же.

Издание Aktuality обратилось в МВД, полицию и Генеральную прокуратуру с вопросом, когда Meta сообщила чиновникам об удалении аккаунта, и обсуждала ли власть с компанией пропавшие сообщения, о которых упоминал министр Шутай Эшток.

Генеральная прокуратура сослалась на информационное эмбарго и заявила, что вся важная информация об уголовном производстве будет доведена до сведения общественности, как только это позволит статус производства.

Напомним, парламент Словакии во вторник единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

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