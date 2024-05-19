В уряді Словаччини не виключають, що нападник на Фіцо мав спільників

В уряді Словаччини не виключають, що 71-річний нападник на прем’єр-міністра Роберта Фіцо мав спільників.

Як повідомляє Dennik N, пише "Європейська правда", про це сказав міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

За словами міністра, у створеній в уряді спеціальній слідчій групі щодо обставин замаху на Фіцо не відкидають версію, що нападник діяв не зовсім сам.

На таке припущення вказує, зокрема, видалення його облікового запису у Facebook та переписок у месенджері за дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж.

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"Його (обліковий запис) видалив не він і, схоже, не його дружина", – зазначив Шутай Ешток.

Водночас міністр відкинув чутки, що спільниками нападника могли бути чоловік і жінка, які стояли біля бар’єра, звідки той стріляв.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

Раніше у неділю міністр оборони Роберт Каліняк заявив, що одужання прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху займе щонайменше кілька тижнів. Його поки не планують перевозити з лікарні у Банській Бистриці.

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