Парламент Словакии упростил отстрел медведей после серии нападений на людей

Словацкий парламент на заседании 21 мая одобрил законодательную поправку, которая упрощает отстрел медведей на фоне ряда нападений этих диких животных на людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Поправка, внесенная депутатом ультраправой Словацкой национальной партии Рудольфом Гуляком и поддержанная 90 депутатами из 131, меняет определение "нежелательного появления" медведя, при котором разрешается его отстрел.

Теперь для этого в Словакии не нужно осуществлять "анализ территории", за который ответственны органы местной власти, а достаточно лишь таких факторов, как риск для жизни и здоровья человека и причинение вреда человеческому имуществу.

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Это, объяснял автор поправки, упростит и ускорит формальные процедуры, необходимые для отстрела опасных медведей.

Поправки других законодателей, которые в частности предлагали регулировать размещение приманок на медведей и обязать информировать население об обращении с дикими животными, не набрали достаточно голосов.

Напомним, в Словакии этой весной была серия случаев с нападениями медведей на людей, в том числе с летальным исходом. В одном случае провели эвтаназию медведя, но оппозиция выразила сомнения, что это был именно тот зверь.

Между тем в Финляндии усыпили бурого медведя, который часто приходил в человеческие дома и изменить его поведение не удалось.