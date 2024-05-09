Пісторіус запевняє, що Німеччина готова взяти на себе більшу роль у НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Сполучених Штатів наголошував, що Берлін готовий взяти на себе більшу військову відповідальність за безпеку, і закликав Вашингтон не відмовлятись від безпекових зобов'язань у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі DPA.

Заява Пісторіуса пролунала під час прийняття у штаб-квартирі Міністерства оборони США.

"Ми обидва будемо продовжувати тісно співпрацювати як партнери, як союзники і як друзі. Це як ніколи важливо в цьому світі, і я впевнений, що ми можемо багато чого досягти разом", – сказав голова Міноборони ФРН на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном.

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Пісторіус заявив, що Німеччина готова зробити "більший внесок у справедливий трансатлантичний розподіл тягаря".

Він згадав збільшення Берліном витрат на оборону до понад 2% ВВП, підготовку до постійного розміщення бригади в Литві і лідерство в європейській ініціативі з протиповітряної оборони "Небесний щит".

Також очільник німецького Міноборони закликав до значного збільшення інвестицій у збройні сили Німеччини для усунення прогалин, що виникли за останні десятиліття.

Нагадаємо, Пісторіус під час візиту також оголосив, що Німеччина придбає у США три пускові установки HIMARS для України.

Про важливість НАТО напередодні сказав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, образно порівнявши Альянс із популярним образом мушкетерів.