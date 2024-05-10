Німецькі політики почали дискусію про відновлення призову

У Німеччині розвивається дискусія щодо можливого відновлення призову молоді до війська або на роботу у соціальних службах.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Невдовзі міністр оборони Борис Пісторіус має внести свої пропозиції щодо зміни політики у питанні призову. Політики з керівної Соціал-демократичної партії (СДПН) та опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) зазначають, що відкриті до обговорень.

Один з лідерів СДПН Ларс Клінгбайль сказав, що вважає ідею слушною.

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"Кожен молодий громадянин має запитати себе, чи може уявити свою службу країні… Це може бути Бундесвер, або цивільна служба у соціальних чи культурних установах. Ми маємо повертатися до цього", – зазначив він.

Політик також пропонує у рамках зміни підходу, щоби школи запрошували на спілкування зі старшокласниками військових Бундесверу, щоб ті могли розповісти про можливості служби.

"Це не матиме нічого спільного з прославлянням війни, а радше буде як варіант розгляду рішення про свою майбутню кар’єру, а також для інформування про безпекову ситуацію", – зазначив Клінгбайль.

Одночасно він відкинув повернення до попередньої моделі призову, що діяла у Німеччині.

Від ХДС вже лунали пропозиції про відновлення загальнообов’язкової військової служби з огляду на зміну безпекової ситуації.

Ключовий речник партії з фракції ХДС у Бундестазі Флоріан Ган закликав міністра оборони швидше вносити пропозиції щодо поступового відновлення загальнообов’язкової служби, зазначивши, що ХДС дотримується позиції, викладеної у резолюціях зі з’їздів партії.

Він зазначив, що у партії не хочуть, аби це було методом примусу чи впливу на молодь, але це необхідно у поточній безпековій ситуації, на тлі зростаючої загрози від авторитарних держав зі Сходу.

Ган додав, що перед практичним поверненням призову потрібно провести суттєву підготовку, починаючи від формування баз з обліковими даними і завершуючи матеріально-технічною базою.

Також міністр оборони ФРН заявив, що Німеччина готова взяти на себе більшу роль у НАТО.

Тим часом у Польщі думають змінити підхід до підготовки "активного резерву" армії.