У Польщі думають змінити підхід до підготовки "активного резерву" армії 

Польське військове керівництво готує реформу, що передбачатиме формування великого "активного резерву" армії.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

У Міністерстві оборони Польщі думають над тим, щоб до 2039 року країна мала близько 150 тисяч військових "активного резерву". До такого планують включати осіб, які пройшли вишкіл, складали присягу і не досягли віку 55 років, а у випадку офіцерського складу – 63 років.

Реклама:

У рамках реформи, яка обговорюється, в армії хочуть змістити акцент на формування активного резерву військових, які будуть прикріплені до конкретних підрозділів і оновлювати навички разом з ними, і при цьому суттєво підвищиться якість підготовки та спорядження.

"Зараз ми переконані, що можлива війна буде довгою і кривавою, і більшість кадрових військових не побачать її кінця… Її будуть завершувати резервісти", – зазначив начальник Генштабу, генерал Вєслав Кукула.

"У цій сфері в наступні 2-3 роки будуть великі зміни… Ми хочемо змістити акцент з "пасивного резерву" на активний резерв, який постійно має зв’язок з конкретними підрозділами, бере участь у їхньому житті… Це означатиме також зміни у якості підготовки й доступі до обладнання", – додав він.

Генерал уточнив, що включення до "активного резерву" буде добровільним.

Президент Румунії нещодавно висловив думку, що країні потрібно більше резервістів.

Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби.