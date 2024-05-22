В Италии ультраправые представили законопроект об обязательной военной службе

Итальянская ультраправая партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини подала в Палату депутатов законопроект, предлагающий обязательную шестимесячную военную или гражданскую службу для всех молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Сегодня на рассмотрение Палаты депутатов был подан законопроект "Лиги" о восстановлении шестимесячной гражданской или военной службы для молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет на региональной основе и исключительно в Италии", – написал Сальвини в социальных сетях.

"Я убежден, что это форма гражданского образования на службе обществу, которая способствует развитию дисциплины, внимательности к другим и уважения к себе и другим, что может иметь очень положительные последствия", – добавил Сальвини.

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Обязательная военная служба была отменена в Италии с 2005 года.

Однако в последние месяцы некоторые европейские страны рассматривают возможность продления призыва в ответ на растущие оборонные потребности и эскалацию геополитической напряженности.

Впервые это предложение было озвучено Сальвини на встрече в Альпини 12 мая, что вызвало споры с министром обороны Гвидо Крозетто.

"Вооруженные силы не должны рассматриваться как место для воспитания молодежи, это задача для семей и школ (...) Общая государственная служба не является делом вооруженных сил", – заявил Крозетто.

"Даже министр обороны Крозетто против этого. Есть только одно, что объединяет большинство: вечное несогласие со всем. Мы надеемся, что Сальвини отзовет это смешное и устаревшее предложение", – заявил Стефано Грациано, лидер группы Демократической партии в комитете Палаты депутатов по вопросам обороны.

Сальвини "не остановился даже после того, как министр обороны Крозетто напомнил ему, что обязательная служба бесполезна. Это еще одна попытка попасть в заголовки с предложением, которое окажется в ящике", заявил Давиде Фараоне, председатель группы Italia Viva в Палате депутатов.

Ранее в Германии началась дискуссия о возможном возобновлении призыва молодежи в армию или на работу в социальных службах.

Перед этим министр обороны ФРГ заявил, что Германия готова взять на себя большую роль в НАТО.

Тем временем в Польше думают изменить подход к подготовке "активного резерва" армии.