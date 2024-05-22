Польша приобретет у США радиолокационную систему почти за миллиард долларов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал в среду контракт стоимостью 960 млн долларов на поставку четырех разведывательных аэростатов, или воздушных шаров с подвесными радарами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Глава польского Минобороны заявил, что "этот контракт определяет нашу безопасность".

Покупка будет профинансирована за счет кредита от правительства США в рамках процедуры "Иностранного военного финансирования" (Foreign Military Financing).

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Ожидается, что система, приобретенная в рамках программы "Барбара", будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Четыре привязных аэростата с подвешенными радарами дополнят существующую систему противовоздушной обороны и разведки.

Аэростаты, способные обнаруживать объекты – в том числе самолеты, дроны, надводные суда и ракеты – на расстоянии более 300 км, будут размещены вдоль восточной и северо-восточной границ Польши.

Косиняк-Камыш заявил, ссылаясь на опыт Украины, что "разведка, радиолокация, вся деятельность, связанная с визуализацией, целеуказанием, является ключом к лучшей подготовке, фактически ключом к победе".

Он напомнил о недавних закупках разведывательного оборудования, включая самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW. Война в Украине показала, насколько многоуровневой должна быть разведка, добавил он, подчеркнув, что новая система будет также обнаруживать объекты на море.

Он подчеркнул, что Польша станет вторым пользователем этих аэростатов, подобно системе боевого управления IBCS, с которой будет интегрирована система противовоздушной обороны.

Посол США Марк Бжезинский, который получил подписанное соглашение от главы оборонного ведомства, сказал, что американо-польское военное сотрудничество никогда не было таким интенсивным, как сегодня.

Он подчеркнул, что технологии, используемые в системе, позволят получать точную информацию в режиме реального времени.

"Барбара" усиливает растущий потенциал противовоздушной обороны, что является критически важным для Польши. Она укрепляет НАТО. Она делает Польшу более безопасной. Мы не делимся этой передовой системой со всеми желающими. Это знак доверия", – добавил он.

Программа "Барбара", как дополнение к другим разведывательным мероприятиям, готовилась с 2017 года.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик 29 февраля анонсировал планы польского военного командования в 2025 году вывести на орбиту первые польские военные спутники.

В декабре 2022 года Минобороны Польши заключило соглашение с французской Airbus о поставке двух разведывательных спутников, запуск которых запланирован до 2027-го.