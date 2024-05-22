Додик снова угрожает "отделением" от БиГ из-за резолюции ООН по Сребренице

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что в случае принятия резолюции Генеральной ассамблеи по геноциду в Сребренице предложит "мирное отделение" республики от Боснии и Герцеговины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу РТРС, сообщает "Европейская правда".

По словам Додика, в случае принятия резолюции по Сребренице, что может произойти уже 22 мая, на сессии правительства Республики Сербской предложат "мирное отделение" этого этитета от конфедерации.

Он обвинил "международное сообщество" в уничтожении общих институтов Боснии и Герцеговины, упомянув в частности Соединенные Штаты (которые стали посредниками в урегулировании войны в Боснии) и Германию (Высоким представителем БиГ сейчас является немец Кристиан Шмидт).

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"Институты БиГ, которые они заставляют функционировать, не приняли ни одного решения", – добавил Додик.

Отметим, что президент РС уже не раз фантазировал о выходе энтитета из состава Боснии и Герцеговины.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.