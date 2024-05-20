Вучич поставив свічку в храмі перед голосуванням у ООН щодо геноциду в Сребрениці

Президент Сербії Александар Вучич разом із головою Республіки Сербської Мілорадом Додіком уранці 20 травня взяли участь у літургії перед голосуванням у Генеральній асамблеї ООН за резолюцію щодо вшанування геноциду в Сребрениці 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич разом із Додіком завітали до церкви Святого Сави в Белграді, аби попросити благословення голови Сербської православної церкви патріарха Порфирія перед голосуванням в ООН.

На опублікованих в Instagram Вучича фото видно, як він і Додік ставлять свічку у храмі та беруть участь у літургії. Разом із ними були присутні прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, міністр закордонних справ Марко Джурич та міністр без портфеля Ненад Попович.

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"Я їду до Нью-Йорка, щоб усіма силами і серцем боротися за майбутнє нашої країни", – сказав журналістам сербський президент.

Патріарх Порфирій своєю чергою заявив, що присутні зібрались у церкві Святого Сави, аби помолитись перед поїздкою Вучича до Нью-Йорка, де Генасамблея ООН розглядатиме резолюцію про геноцид у Сребрениці.

"Ми вважаємо її неправдою і несправедливістю відносно сербського народу", – додав він.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічні серби в Боснії і Герцеговині. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.