Додік знову пофантазував про незалежність Республіки Сербської й отримав попередження

Одіозний президент Республіки Сербської – ентитету у складі конфедерації Боснія і Герцеговина – Мілорад Додік укотре оголосив про погрози проголосити незалежність у разі ухвалення Високим представником міжнародної спільноти в БіГ закону про власність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

У Республіці Сербській раніше ухвалили закон про те, що майно на її території має належати саме РС, а не державі Боснія і Герцеговина. Конституційний суд БіГ визнав це рішення неконституційними.

Високий представник міжнародної спільноти в БіГ Крістіан Шмідт може, відповідно до своїх повноважень, сам ухвалити закон щодо державного майна в Боснії і Герцеговині, включно з Республікою Сербською.

Напередодні в етері телебачення Республіки Сербської РТРС Мілорад Додік заявив, що, за його інформацією, Шмідт ухвалить закон про власність у січні. Якщо це станеться, Республіка Сербська негайно проголосить незалежність, заявив лідер боснійських сербів.

"Якщо він (Шмідт. – Ред.) скаже це в будь-який день о п'ятій годині дня, він повинен очікувати, що об 11:00 ми зберемо Скупштину (парламент. – Ред.) і проголосимо незалежність. А це означає незалежність у всьому – нова фінансова система і територія під контролем Республіки Сербської", – заявив Додік.

Він також припустив, що американці "будуть розлючені" через проголошення РС незалежності й вимагатимуть втручання, але, "друзі Республіки Сербської" *(яких він не назвав) цього не допустять.

На заяви Додіка відреагував офіс Високого представника в БіГ, нагадавши, що суб’єкти Боснії і Герцеговини за Конституцією не мають права на відокремлення. У посольстві США в Сараєво також пообіцяли, що не "будуть стояти осторонь".

А міністр внутрішніх справ Федерації БіГ Рамо Ісак, коментуючи погрози президента Республіки Сербської, заявив: якщо Додік оголосить незалежність об 11:00, то вже об 11:01 опиниться за ґратами.

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