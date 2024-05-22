Міністр оборони Німеччини відвідав війська Бундесверу в Литві

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся у Литві з командуванням бригади Бундесверу, яку Берлін розміщує до 2027 року, коли там сформують постійний контингент.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У своїй короткій промові перед військовослужбовцями на чолі з полковником Андре Гастенратом він заявив, що "ми на правильному шляху".

DPA

DPA

"Я дуже задоволений тим, що ви тут робите. Це зразково, це безпрецедентно в історії ФРН та Бундесверу", – сказав Пісторіус.

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Після цього міністр вирушив на литовську військову базу в Пабраде, де німецькі солдати беруть участь в оборонних навчаннях НАТО Steadfast Defender – найбільших у НАТО з часів закінчення холодної війни.

Нещодавно Пісторіус під час візиту до Сполучених Штатів наголошував, що Берлін готовий взяти на себе більшу військову відповідальність за безпеку, і закликав Вашингтон не відмовлятись від безпекових зобов'язань у Європі.

Він згадав збільшення Берліном витрат на оборону до понад 2% ВВП, підготовку до постійного розміщення бригади в Литві і лідерство в європейській ініціативі з протиповітряної оборони "Небесний щит".

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.