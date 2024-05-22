Министр обороны Германии посетил войска Бундесвера в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус встретился в Литве с командованием бригады Бундесвера, которую Берлин размещает до 2027 года, когда там сформируют постоянный контингент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В своей короткой речи перед военнослужащими во главе с полковником Андре Гастенратом он заявил, что "мы на правильном пути".

DPA

DPA

"Я очень доволен тем, что вы здесь делаете. Это образцово, это беспрецедентно в истории ФРГ и Бундесвера", – сказал Писториус.

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После этого министр отправился на литовскую военную базу в Пабраде, где немецкие солдаты участвуют в оборонных учениях НАТО Steadfast Defender – крупнейших в НАТО со времен окончания холодной войны.

Недавно Писториус во время визита в Соединенные Штаты отмечал, что Берлин готов взять на себя большую военную ответственность за безопасность, и призвал Вашингтон не отказываться от обязательств по безопасности в Европе.

Он упомянул увеличение Берлином расходов на оборону до более 2% ВВП, подготовку к постоянному размещению бригады в Литве и лидерство в европейской инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит".

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.