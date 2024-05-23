Ультраправа група Європарламенту готується вигнати "Альтернативу для Німеччини"

Керівництво ультраправої групи Європарламенту "Ідентичність і демократія" звернулось із проханням виключити "Альтернативу для Німеччини" з її складу, посилаючись на скандали, в які вона втрапила в останні дні.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилось агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Прохання про виключення всіх дев'яти членів "АдН" з групи Європарламенту надіслали провідним представникам політичних партій, що входять до складу "Ідентичності та демократії". Відомо, що італійська партія "Ліга" вже погодилася з цією пропозицією.

Як пояснюється в листі, на такий крок пішли після "низки інцидентів, пов'язаних із (членом "АдН") Максиміліаном Кра і, відповідно, з німецькою делегацією групи" та їхнього впливу на репутацію групи.

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Голосування за виключення "Альтернативи для Німеччини" з групи, як очікується, відбудеться в четвер.

За інформацією Politico, німецька партія попросила керівництво "Ідентичності та демократії" не йти на такий крок в обмін на виключення з "АдН" – і, відповідно, з групи Європарламенту – тільки Максиміліана Кра. Наразі невідомо, як на це відреагували інші партії.

Нагадаємо, скандал довкола Кра розгорівся через його нещодавнє інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, де він назвав "помилковим узагальненням" той факт, що члени СС були злочинцями.

У відповідь на це французька партія "Національне об'єднання" заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з "АдН" в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.

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