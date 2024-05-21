Французькі ультраправі не хочуть об'єднуватись з німецькими у Європарламенті

Європейські ультраправі напередодні червневих євровиборів опинились на межі кризи, оскільки французька партія "Національне об'єднання" заявила, що не буде в одній групі з німецькою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у наступному складі Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Депутатка від Національного об'єднання Каролін Парментьє зазначила у письмовій заяві виданню, що "після нещодавніх заяв "АдН" ми не будемо сидіти разом з ними протягом наступного мандату в Європейському парламенті".

Французька ультраправа партія на чолі з Марін Ле Пен протягом багатьох років намагалася апелювати до масового виборця і дистанціюватися від свого ультраправого минулого, в той час як "АдН" займає все більш жорсткі позиції.

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І французька, і німецька партії є членами групи "Ідентичність і демократія" (ID) в Європарламенті, яка, за прогнозами, отримає значну підтримку на червневих виборах.

Парментьє не уточнила, чи планує "Національне об'єднання" вийти з групи ID, чи буде домагатися виключення з групи німецької ультраправої партії.

Радник Ле Пен, який говорив на умовах анонімності, розповів, що французи повідомили союзним партіям, що "не хочуть сидіти разом" з "АдН" при формуванні наступної групи у Європарламенті.

"Це не матиме жодного впливу на ID у майбутньому мандаті, оскільки у нас достатньо національностей, щоб зберегти нашу політичну групу", – сказав радник Ле Пен.

За останніми опитуваннями, ID розраховує посісти четверте місце на виборах до Європарламенту й лише на один мандат відстає від лібералів з Renew. Якщо "АдН" не буде у складі групи, розподіл мандатів може змінитися.

"Національне об'єднання" ухвалило своє рішення після інтерв'ю з Максиміліаном Кра, провідним кандидатом німецьких ультраправих італійській щоденній газеті La Repubblica.

У ньому Кра заявив, що "ніколи не скаже, що кожен, хто носить форму СС, автоматично є злочинцем". Він мав на увазі німецького письменника Гюнтера Грасса, який наприкінці життя зізнався, що приєднався до "Ваффен-СС" ще підлітком.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.

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