Ультраправая группа Европарламента готовится изгнать "Альтернативу для Германии"

Руководство ультраправой группы Европарламента "Идентичность и демократия" обратилось с просьбой исключить "Альтернативу для Германии" из ее состава, ссылаясь на скандалы, в которые она попала в последние дни.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Просьбу об исключении всех девяти членов "АдН" из группы Европарламента направили ведущим представителям политических партий, входящих в состав "Идентичности и демократии". Известно, что итальянская партия "Лига" уже согласилась с этим предложением.

Как объясняется в письме, на такой шаг пошли после "ряда инцидентов, связанных с (членом "АдГ") Максимилианом Кра и, соответственно, с немецкой делегацией группы" и их влияния на репутацию группы.

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Голосование за исключение "Альтернативы для Германии" из группы, как ожидается, состоится в четверг.

По информации Politico, немецкая партия попросила руководство "Идентичности и демократии" не идти на такой шаг в обмен на исключение из "АдГ" – и, соответственно, из группы Европарламента – только Максимилиана Кра. Пока неизвестно, как на это отреагировали другие партии.

Напомним, скандал вокруг Кра разгорелся из-за его недавнего интервью итальянской газете La Repubblica, где он назвал "ошибочным обобщением" тот факт, что члены СС были преступниками.

В ответ на это французская партия "Национальное объединение" заявила, что в следующем составе Европейского парламента не хочет быть с "АдГ" в одной группе, состоящей из правых популистских, националистических и правоэкстремистских европейских партий.

Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

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