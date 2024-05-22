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Ле Пен хоче повного розриву з німецькими ультраправими перед євровиборами

Новини — Середа, 22 травня 2024, 12:35 — Христина Бондарєва

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила в середу, що її партія повинна "повністю порвати" з німецькою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), оскільки та стала занадто токсичним союзником напередодні європейських виборів.

Про це Ле Пен сказала в ефірі радіо Europe 1, її цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ле Пен звинуватила "АдН" в тому, що партія не має належного керівництва і потурає радикальним елементам всередині.

"Необхідно було терміново встановити санітарний кордон. "АдН" переходить від провокації до провокації", – сказала Ле Пен.

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"Зараз вже не час дистанціюватися, настав час остаточно порвати з цим рухом", – додала вона.

Французькі та німецькі ультраправі нині входять до однієї політичної групи в Європарламенті – "Ідентичність та демократія". Опитування показують, що ця група розраховує отримати значну кількість голосів на виборах у червні. 

Розкол між ультраправими стався після того, як "АдН", яка є другою за популярністю партією Німеччини напередодні місцевих і європейських виборів, опинилася під пильною увагою через свою політику і поведінку деяких високопоставлених політиків.

Публічний розрив з "Національним об'єднанням" Ле Пен може стати випробуванням для ультраправих, які прагнуть досягти високих результатів на виборах, і може посилити тиск на "АдН" всередині країни після того, як вона почала падати в опитуваннях громадської думки протягом останніх тижнів.

Коментарі Ле Пен з'явилися наступного дня після того, як "Національне об'єднання", яке лідирує на виборах до Європарламенту у Франції, заявило, що більше не буде засідати разом з "АдН" в Європарламенті.

"АдН" також зіткнулася з масовими вуличними протестами після того, як її керівники взяли участь у зустрічі, на якій обговорювали депортацію з Німеччини людей з іммігрантським минулим, а також після звинувачень в тому, що партія прикриває агентів Росії та Китаю.

Минулого тижня німецький суд постановив, що національні служби безпеки можуть продовжувати стежити за "АдН" як за потенційно екстремістською партією.

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Франція Німеччина Європарламент
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