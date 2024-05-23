В порту німецького Гамбурга сталася велика пожежа

Вранці у четвер в порту німецького Гамбурга на території компанії, що займається переробкою металобрухту, спалахнув вогонь, з яким пожежники боролися понад вісім годин.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bild.

Через загоряння величезна хмара чорного диму здійнялася над містом. Мешканців попереджали, щоб вони не виходили на вулицю й зачинили вікна та двері, зазначає видання.

HamburgNews

Внаслідок пожежі, причину якої з'ясовує поліція, ніхто не постраждав.

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Повідомляють, що 60 тонн брухту, що палали, довелося розбирати на частини близько 100 пожежникам, які використовували грейфери, щоб гасити менші купи окремо.

Вогнеборці були змушені носити засоби захисту органів дихання, оскільки було незрозуміло, чи не піднялися з димом токсичні речовини.

При цьому пожежники використали тисячі літрів води. Також залучили пожежний катер, через що гавань довелося тимчасово перекрити для судноплавства.

Напередодні у Данії сталася пожежа у приміщенні фармацевтичного гіганта Novo Nordisk неподалік Копенгагена.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Зазначимо, що вже відбулося кілька підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема, Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.