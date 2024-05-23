В порту немецкого Гамбурга произошел крупный пожар

Утром в четверг в порту немецкого Гамбурга на территории компании, занимающейся переработкой металлолома, вспыхнул огонь, с которым пожарные боролись более восьми часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bild.

Из-за возгорания огромное облако черного дыма поднялось над городом. Жителей предупреждали, чтобы они не выходили на улицу и закрыли окна и двери, отмечает издание.

HamburgNews

В результате пожара, причину которого выясняет полиция, никто не пострадал.

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Сообщается, что 60 тонн горящего лома пришлось разбирать на части около 100 пожарным, которые использовали грейферы, чтобы тушить меньшие кучи по отдельности.

Пожарные были вынуждены носить средства защиты органов дыхания, поскольку было непонятно, не поднялись ли с дымом токсичные вещества.

При этом пожарные использовали тысячи литров воды. Также привлекли пожарный катер, из-за чего гавань пришлось временно перекрыть для судоходства.

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Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.