У Данії спалахнула пожежа у будівлі фармацевтичного гіганта

У Данії почалась пожежа у приміщенні фармацевтичного гіганта Novo Nordisk неподалік Копенгагена.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася в одному з приміщень у місті Багсверд, що розташоване поблизу Копенгагена.

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Займання сталося за межами приміщення та звідти поширилося на офісну будівлю, повідомили у компанії.

Liselotte Sabroe, Ritzau

"На місці перебуває пожежна бригада і почала роботу з ліквідації, що може зайняти кілька годин. Дим не токсичний, постраждалих немає", – зазначили у коментарі для ЗМІ.

Водночас поліція регіону попередила, що від пожежі виникло багато диму і місцевим мешканцям найкраще перебувати у приміщеннях та щільно закрити вікна.

DR

Нагадаємо, у квітні в Копенгагені вщент згоріла частина 400-річної будівлі біржі, що була однією з найстаріших окрас данської столиці. Її планують відновлювати, використовуючи французький досвід відбудови Нотр-Даму після пожежі 2019 року.

У Варшаві в середині травня сталася масштабна пожежа у торговельному центрі, вогонь зруйнував практично всю будівлю і товари.