Премьер Франции осудил французских ультраправых за "моральный контракт" с Россией

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на теледебатах обвинил французских ультраправых в том, что они заключили "моральный договор" с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Euractiv.

Атталь принял участие в теледебатах с лидером ультраправого "Национального объединения" Жорданом Барделлой в четверг, надеясь повлиять на избирателей за несколько дней до европейских выборов.

"Вы связаны моральным договором с (Россией)... России нужна была партия в Европе, чтобы ослабить ЕС изнутри", – сказал французский премьер.

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Он напомнил, что партия, возглавляемая ранее Марин Ле Пен, в 2014 году получила российские кредиты на сумму 9 миллионов евро.

Атталь отметил, что даже если деньги вернули, французские ультраправые "не свободны в своих голосах и решениях в Европейском парламенте", поскольку связаны взаимными интересами с Кремлем.

Барделла отверг обвинения, заявив, что его партия "всегда осуждала агрессию России против Украины без малейшей двусмысленности". Однако он признал, что он, как и все другие политические лидеры, "допустил ошибку" относительно намерений Владимира Путина в отношении ЕС, и что российские угрозы недооценивали в прошлые годы, назвав это "коллективной наивностью".

Теледебаты между Атталем и Барделлой охватили широкий круг тем – от экономики до торговли, сельского хозяйства, иммиграции и войны в Украине.

Атталь пытался доказать, что "Национальное объединение" "ненавидит Европу", тогда как Барделла утверждал, что Атталь несет ответственность за семь лет "катастрофического" европейского лидерства Эмманюэля Макрона.

В условиях, когда рейтинг "Национального объединения" стремительно растет и превышает 30%, а лагерь Макрона пытается удержать динамику перед выборами в ЕС, Атталь рассматривался как инструмент для изменения динамики и привлечения внимания неопределившихся избирателей к центру.

Барделла ранее заявлял, что хочет переписать договоры ЕС и бороться с "фондерляянизмом".