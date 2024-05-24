ЗМІ: ЄС розглядає санкції проти міністра оборони Ірану через постачання дронів

Євросоюз обговорює можливість введення санкцій проти міністра оборони Ірану Мохаммада-Рези Аштіані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, включення міністра до списку санкцій є частиною потенційного пакета, який запровадять проти Ірану за надання військової підтримки угрупованням на Близькому Сході та в Червоному морі.

Це має ще більше розширити обмеження, які ЄС запровадив проти Тегерану за постачання РФ безпілотників, а також ракет і безпілотників своїм проксі на Близькому Сході.

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Згідно з джерелами, пакет санкцій, який можуть схвалити до кінця місяця, включає загалом дев'ять фізичних та юридичних осіб.

Ці заходи включають заборону на поїздки та заморозку активів, але не націлені на енергетичний сектор Ірану, що означає, що вони є здебільшого символічними, йдеться в матеріалі.

Як вказує Bloomberg, очікують, що міністри закордонних справ ЄС підтримають розширення санкцій під час зустрічі в понеділок, але, за словами високопоставленого дипломата ЄС, для завершення технічної роботи знадобиться більше часу.

Раніше Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.

Міністри закордонних справ "Групи семи" у квітні зажадали від Ірану утриматись від відправлення Росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.