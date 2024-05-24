СМИ: ЕС рассматривает санкции против министра обороны Ирана из-за поставок дронов

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Рези Аштиани.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, включение министра в список санкций является частью потенциального пакета, который введут против Ирана за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море.

Это должно еще больше расширить ограничения, которые ЕС ввел против Тегерана за поставки РФ беспилотников, а также ракет и беспилотников своим прокси на Ближнем Востоке.

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Согласно источникам, пакет санкций, который могут одобрить до конца месяца, включает в общей сложности девять физических и юридических лиц.

Эти меры включают запрет на поездки и заморозку активов, но не нацелены на энергетический сектор Ирана, что означает, что они в основном символические, говорится в материале.

Как указывает Bloomberg, ожидается, что министры иностранных дел ЕС поддержат расширение санкций во время встречи в понедельник, но, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, для завершения технической работы понадобится больше времени.

Ранее Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что она уже состоялась.

Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.