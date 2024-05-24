У Британії до виборів не розглядатимуть законопроєкт про заборону куріння підліткам

Проєкт прем'єра Великої Британії Ріші Сунака щодо заборони куріння для підлітків не стане законом до дострокових парламентських виборів, які відбудуться 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт про це не був включений до порядку денного парламенту, що призвело до припущень, що його доведеться відкласти.

"Звичайно, є розчарування, що ми не зможемо провести проєкт про заборону куріння (для підлітків) наприкінці сесії, враховуючи наявний час", – сказав Сунак.

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Примітно, що у своїй промові про призначення дострокових виборів прем'єр похвалився, що його уряд забезпечив наступному поколінню "життя без диму".

Раніше британські законодавці провели дебати щодо планів уряду запровадити історичний закон, який має на меті відвернути підлітків від куріння.

Законопроєкт, який ініціював прем'єр-міністр Ріші Сунак, покликаний зробити незаконним продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2009 року.

Згідно із законопроєктом, легальний вік, з якого жителі можуть купувати сигарети, буде підвищуватися на один рік щороку, поки врешті-решт не стане незаконним для всього населення.

Ініціатива пропонує одне з найсуворіших у світі обмежень на куріння, аналогічне до ухваленого в Новій Зеландії у 2021 році.

Законопроєкт також передбачає заборону на продаж одноразових вейпів і обмеження асортименту їхніх смаків.