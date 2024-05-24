В Британии до выборов не будут рассматривать законопроект о запрете курения подросткам

Проект премьера Великобритании Риши Сунака о запрете курения для подростков не станет законом до досрочных парламентских выборов, которые состоятся 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Законопроект об этом не был включен в повестку дня парламента, что привело к предположениям, что его придется отложить.

"Конечно, есть разочарование, что мы не сможем провести проект о запрете курения (для подростков) в конце сессии, учитывая имеющееся время", – сказал Сунак.

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Примечательно, что в своей речи о назначении досрочных выборов премьер похвастался, что его правительство обеспечило следующему поколению "жизнь без дыма".

Ранее британские законодатели провели дебаты относительно планов правительства ввести исторический закон, который имеет целью отвлечь подростков от курения.

Законопроект, который инициировал премьер-министр Риши Сунак, призван сделать незаконной продажу табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года.

Согласно законопроекту, легальный возраст, с которого жители могут покупать сигареты, будет повышаться на один год каждый год, пока в конце концов не станет незаконным для всего населения.

Инициатива предлагает одно из самых строгих в мире ограничений на курение, аналогичное принятому в Новой Зеландии в 2021 году.

Законопроект также предусматривает запрет на продажу одноразовых вейпов и ограничение ассортимента их вкусов.