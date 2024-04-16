Парламент Британії голосуватиме за законопроєкт про заборону куріння підліткам

Британські законодавці проведуть у вівторок дебати та голосування щодо планів уряду запровадити історичний закон, який має на меті відвернути підлітків від куріння.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Законопроєкт, який ініціював прем'єр-міністр Ріші Сунак, зробить незаконним продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2009 року.

Він має підтримку опозиційної Лейбористської партії, тому очікують, що його ухвалять.

Втім, Сунак зіткнувся з протидією більш лібертаріанськи налаштованих членів своєї Консервативної партії, які розкритикували пропозиції як "неконсервативні".

Влада заявляє, що в разі схвалення законопроєкту в Британії з'явиться "перше покоління, вільне від тютюнового диму".

Згідно із законопроєктом про тютюн та вейпи, підліткам, яким цього року виповнюється 15 років або молодше, не зможуть легально продавати тютюн.

Легальний вік, з якого жителі можуть купувати сигарети, буде підвищуватися на один рік щороку, поки врешті-решт не стане незаконним для всього населення.

Ініціатива пропонує одне з найсуворіших у світі обмежень на куріння, аналогічне до ухваленого в Новій Зеландії у 2021 році.

Законопроєкт також передбачає заборону на продаж одноразових вейпів і обмеження асортименту їхніх смаків.

Нагадаємо, у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети, а в Німеччині хочуть заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.