Макрон вирушає до Німеччини з першим державним візитом за понад 20 років

Президент Франції Емманюель Макрон вирушає до Німеччини з триденним державним візитом, що буде першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Приїзд Макрона, після якого пройде також двостороннє міжурядове засідання, запланований як жест демонстрації єдності Німеччини та Франції, одних із найпотужніших держав ЄС.

Його розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини. Розбіжності між лідерами охоплюють низку сфер, починаючи з того, що Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи у питаннях оборони, а Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США і Європа не має часу чекати на відродження власного оборонпрому.

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Цього тижня Шольц заявив, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував Макрон.

Порозуміння Парижа й Берліна важливе і для двох держав, і ЄС загалом у той час, коли перед Європою стоять численні виклики – від російсько-української війни до можливого повернення непередбачуваного Дональда Трампа на президентську посаду у США.

У рамках візиту Макрон, з яким прибуде також перша леді, побуває у Берліні, Дрездені та Мюнстері. Візит почнеться із зустрічі в Берліні з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Окрім двосторонніх питань, під час візиту Макрона та урядових переговорів Париж і Берлін спробують визначити спільні позиції щодо "порядку денного" ЄС у наступні 5 років.