Шольц відповів Макрону на пропозицію створення "ядерної зброї ЄС"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував французький лідер Емманюель Макрон.

Про це він написав у статті для журналу The Economist, повідомляє "Європейська правда".

У статті Шольц наголосив на ролі Північноатлантичного Альянсу в забезпеченні безпеки Європи та визнав, що європейські держави повинні брати активнішу участь у цьому процесі – незалежно від результатів виборів президента США.

Він також підтримав пропозицію Макрона провести дискусію про "майбутню оборону Європи", нагадавши про свою пропозицію "посилити європейську складову НАТО".

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"Зрозуміло, що ніякої "ядерної зброї ЄС" не буде – це просто нереально. Ми також не маємо наміру ставити під сумнів суверенітет французького disuasion nucléaire (ядерного стримування. – Ред.)", – вважає німецький канцлер.

"Водночас я вітаю той факт, що французький президент підкреслив європейський вимір французьких force de frappe (сили ядерного стримування. – Ред.)", – додав Шольц.

Очільник уряду Німеччини зазначив, що Берлін підтримує стримування за рахунок конвенційних збройних сил, протиповітряної і протиракетної оборони, "а також кібернетичних, космічних і високоточних ударних засобів".

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер також говорив, що ЄС потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування Росії.

Франція є єдиною країною ЄС, яка має власну ядерну зброю, але кілька країн, зокрема Німеччина, мають американську ядерну зброю на своїй території.