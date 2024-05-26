Макрон отправляется в Германию с первым государственным визитом за более чем 20 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправляется в Германию с трехдневным государственным визитом, что будет первой такой поездкой президента Франции за последние 24 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Приезд Макрона, после которого пройдет также двустороннее межправительственное заседание, запланирован как жест демонстрации единства Германии и Франции, одних из самых мощных государств ЕС.

Его расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже долгое время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом были напряженные отношения. Разногласия между лидерами охватывают ряд сфер, начиная с того, что Макрон продвигает идею большей самодостаточности Европы в вопросах обороны, а Шольц считает, что для европейцев нет надежной альтернативы поддержке США и Европа не имеет времени ждать возрождения собственного оборонпрома.

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На этой неделе Шольц заявил, что совместная европейская оборона не может включать ядерный компонент, как это недавно предложил Макрон.

Понимание Парижа и Берлина важно и для двух государств, и ЕС в целом в то время, когда перед Европой стоят многочисленные вызовы – от российско-украинской войны до возможного возвращения непредсказуемого Дональда Трампа на президентский пост в США.

В рамках визита Макрон, с которым прибудет также первая леди, побывает в Берлине, Дрездене и Мюнстере. Визит начнется со встречи в Берлине с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Кроме двусторонних вопросов, во время визита Макрона и правительственных переговоров Париж и Берлин попытаются определить общие позиции по "повестке дня" ЕС в следующие 5 лет.