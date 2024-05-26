Президент Грузии в день независимости заявила, что предстоящие выборы будут определяющими

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении по случаю дня независимости страны сказала, что европейское будущее Грузии и ее независимость находятся под угрозой, и что предстоящие парламентские выборы будут иметь определяющую роль.

Как сообщает "Европейская правда", перевод ее речи на площади Свободы приводит "Новости-Грузия".

Зурабишвили заявила, что парламентские выборы осенью 2024 года станут для Грузии своеобразным референдумом, на котором граждане будут выбирать между европейской, демократической и независимой Грузией, или же Грузией авторитарной, более изолированной и зависимой от России.

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"Будущие выборы будут иметь для этой страны такое же значение, как выборы 1918 года или референдум 1991 года, это будет историческое решение страны... Мы должны доказать себе, что можем все, и никто не сможет отобрать у нас наше будущее", – подчеркнула президент Грузии.

Она добавила, что выборы станут "тестом на демократию", который в том числе определит готовность Грузии к дальнейшей евроинтеграции.

Зурабишвили сказала, что понимает эмоции граждан, которые на фоне последних событий отчаиваются и боятся потерять те демократические достижения, которые успела получить страна, но уверена, что "грузинский народ этого не допустит".

"Независимость страны и ее европейское будущее – под угрозой. Но не поддавайтесь безнадежности... Я твердо верю: Грузию никто и ничто не вернет в прошлое... Судьба нашей страны – в наших руках. И мы сами должны найти выход", – подчеркнула президент.

Она заявила, что партнерство с Европой и США является единственным путем сохранения независимости, мира и укрепления страны, и противопоставила ту несправедливость, которую нанесла Грузии Россия, и помощь, которую ей оказали западные партнеры.

Также Зурабишвили подчеркнула, что в нынешних геополитических обстоятельствах для Грузии "нет другого решения, кроме мирных процессов".

Напомним, вечером 24 мая в Тбилиси состоялся масштабный протест против принятия закона об "иноагентах" и чрезмерного применения силы полицией. Президент ветировала закон, но парламент может преодолеть ее вето.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Однако партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели.

На этой неделе США объявили о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране. Партия власти возмутилась и назвала это "шантажом, что не соответствует духу стратегического партнерства".

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