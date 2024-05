У Тбілісі знову зібрався велетенський протест проти закону про "іноагентів"

На вулицях грузинської столиці тисячі людей протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Люди почали збиратися на площі Свободи та рушили звідти до будівлі Міністерства внутрішніх справ, дорогою зупинившись біля офісу керівної партії "Грузинська мрія". Протестувальники традиційно принесли прапори Грузії та ЄС, побільшало також прапорів США.

Реклама:

Демонстрація рухалася двома колонами по обох набережних річки Кура. Кількість учасників оцінити важко, проте йдеться про тисячі людей.

We're back on the streets. Today, we're marching from Freedom Square to the Interior Ministry,where oligarch Ivanishvili is holding civil society representatives captive. We have 2 msgs for him: 1) We wont leave our people behind. 2) Intimidation & threats wont work.

📷 Ezz Gaber pic.twitter.com/6h545PBW1y