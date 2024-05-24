У Тбілісі знову зібрався велетенський протест проти закону про "іноагентів"

На вулицях грузинської столиці тисячі людей протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Люди почали збиратися на площі Свободи та рушили звідти до будівлі Міністерства внутрішніх справ, дорогою зупинившись біля офісу керівної партії "Грузинська мрія". Протестувальники традиційно принесли прапори Грузії та ЄС, побільшало також прапорів США.

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Демонстрація рухалася двома колонами по обох набережних річки Кура. Кількість учасників оцінити важко, проте йдеться про тисячі людей.

We're back on the streets. Today, we're marching from Freedom Square to the Interior Ministry,where oligarch Ivanishvili is holding civil society representatives captive. We have 2 msgs for him: 1) We wont leave our people behind. 2) Intimidation & threats wont work.

📷 Ezz Gaber pic.twitter.com/6h545PBW1y — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 24, 2024

Окрім протесту проти ухваленого закону, учасники акції протестують також проти жорстких дій поліції під час попередніх протестів і висловлюють солідарність із затриманими й постраждалими.

До ходи долучилися правозахисні, студентські, викладацькі спілки.

Акцію вже називають найбільшою за увесь час протестів. Досі такою вважався протест 11 травня, перед голосуванням за закон у фінальному читанні.

Нагадаємо, президентка ветувала ухвалений закон, але парламент може подолати її вето.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

США оголосили про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні. Партія влади обурилася та назвала це "шантажем, що не відповідає духу стратегічного партнерства".

Ухвалення закону ставить під загрозу і статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.

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