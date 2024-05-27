Президент Франції Емманюель Макрон закликав продовжувати допомагати Україні, проти якої загарбницьку війну веде Росія.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні, повідомляє Tagesschau.

За його словами, стояти сьогодні на боці миру означає надати Україні можливості захищати свої кордони та свій суверенітет.

"Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – зазначив Макрон.

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Водночас Штайнмаєр також наголосив, що допомога Україні не повинна бути припинена.

У неділю Макрон прибув до Німеччини з триденним візитом. Це перший державний візит французького президента до Німеччини за останні 24 роки.

Візит Макрона розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.

Раніше президент Франції заявив, що на третьому році повномасштабної війни глава РФ Владімір Путін не готовий до миру.

Перед цим президент України Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, і назвав пропозицію "неживою історією".