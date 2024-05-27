Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал продолжать помогать Украине, против которой Россия ведет захватническую войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщает Tagesschau.

По его словам, стоять сегодня на стороне мира означает предоставить Украине возможности защищать свои границы и свой суверенитет.

"Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов", – отметил Макрон.

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В то же время Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине не должна быть прекращена.

В воскресенье Макрон прибыл в Германию с трехдневным визитом. Это первый государственный визит французского президента в Германию за последние 24 года.

Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже длительное время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем были напряженные отношения.

Ранее президент Франции заявил, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский по поводу идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".