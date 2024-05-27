Ультраправим не вдалося перемогти на місцевих виборах у східній Німеччині

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") не змогла здобути перемогу на місцевих виборах у східній землі Тюрингія, де партія має сильні позиції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Згідно з офіційними результатами виборів депутатів місцевих рад, підрахованими в понеділок у чотирьох п'ятих округів, "АдН" залишилася позаду правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), чия підтримка залишилася більш-менш незмінною.

Ультраправі набрали майже на дев'ять більше пунктів порівняно з 2019 роком та отримали близько 26% голосів виборців по всій землі.

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Вибори на рівні округів та мерів у Тюрингії передують земельним виборам 1 вересня, на яких місцевий лідер "Альтернативи для Німеччини" Бйорн Гьоке планує балотуватися на посаду прем'єра землі.

Спостерігачі підозрюють, що "АдН", швидше за все, програє у другому турі, оскільки прихильники поміркованих партій віддадуть свої голоси її конкурентам.

Минулого тижня управління із захисту Конституції Німеччини у федеральній землі Тюрингія віднесло молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" Junge Alternative Thüringen (JA Thüringen) до правоекстремістських.

Раніше суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.

Правопопулістська партія "АдН" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців в уряді. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.

Раніше група Європарламенту "Ідентичність і демократія" вирішила виключити дев'ятьох євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини" зі свого складу.