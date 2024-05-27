На Октоберфесте запретили исполнять любовную песню, которая понравилась ультраправым

Организаторы известного пивного фестиваля в Мюнхене Октоберфест заявили, что запретят исполнение популярной песни 1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино, которую не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ZDF.

Директор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер объявил о запрете L'amour toujours после нескольких правоэкстремистских инцидентов, связанных с этим хитом.

"Мы хотим запретить ее, и я ее запрещу. Всему этому праворадикальному мусору нет места на Октоберфесте", – подчеркнул он, добавив, что фестиваль является аполитичным и ежегодно принимает много иностранных гостей.

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Скандал вокруг песни L'amour toujours разгорелся в Германии с прошлой недели, когда в интернете появилось видео с вечеринки в баре на немецком острове Зюльт в Северном море. На нем несколько молодых людей под эту песню скандировали строки "Иностранцы вон" и "Германия – немцам".

Немецкие СМИ также сообщали о других подобных инцидентах на фестивалях, например в Баварии и Нижней Саксонии. Это вызвало общенациональное возмущение и дискуссии о распространении правоэкстремистских настроений, добавляет ZDF.

Выполнение ксенофобских песенных строк песни L'amour toujours и распространение видео с ними в соцсетях случалось и раньше, отражая все большее предпочтение ультраправых идей в немецком обществе.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев в правительстве. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.