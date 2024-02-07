Прем'єр Іспанії заступився за "сексистську" пісню, яка поїде на Євробачення

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що не погоджується з критикою пісні, яка була відібрана для участі в цьогорічному Євробаченні, як сексистської.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

Іспанію на Євробаченні-2024, яке відбудеться у шведському місті Мальме, представлятиме гурт Nebulossa з піснею Zorra. Він переміг у національному відборі, який організував іспанський мовник RTVE.

Пісня Nebulossa стала вірусною в Іспанії й за кілька днів набрала понад два з половиною мільйони переглядів на YouTube. Але назва пісні викликала критику деяких іспанських виконавців і феміністських організацій, одна з яких подала до RTVE скаргу з проханням зняти Nebulossa з Євробачення.

Річ у тім, що буквально іспанське слово zorra означає "лисиця", але в розмовній мові воно близьке за змістом до лайливого позначення жінки ("курва"). Виконавці пояснюють, що Zorra – це пісня, яка висміює мізогінію та подвійні стандарти, перед якими постають жінки у суспільстві.

З цим погодився й прем’єр Іспанії Педро Санчес, якого під час інтерв’ю на телеканалі La Sexta попросили прокоментувати скандал довкола нацвідбору на Євробачення.

"Мені здається, що фемінізм не тільки справедливий, він може бути веселим, і такого роду провокації повинні йти від культури", – сказав Санчес, навіть приписавши критику пісні прихильникам правих партій.

Європейська мовленнєва спілка, яка є організатором Євробачення, вже підтвердила, що Zorra не суперечить правилам пісенного конкурсу й була допущена до нього. В офіційному англійському перекладі назви використали саме слово "Лисиця".

Нагадаємо, минулого року організаторам жіночого забігу Carrera de la Mujer (буквально перекладається як "Жіночий забіг") довелось виправдовуватись через те, що переможниці змагання вони вручили як приз кухонний комбайн.