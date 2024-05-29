Парламент Грузії подолав вето президентки на податкові пільги для офшорних активів

Парламент Грузії 29 травня подолав вето президентки Грузії Саломе Зурабішвілі на поправки до Податкового кодексу, які передбачають звільнення від оподаткування активів, які переводяться з офшорних зон.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За відхилення мотивованих зауважень Зурабішвілі до законопроєкту "про офшори" проголосували 83 грузинські депутати, один виступив проти.

Йдеться про поправки, що до 2028 року звільняють від оподаткування переведення в Грузію бізнесу, зареєстрованого в офшорних зонах. Їх парламент Грузії ухвалив після прискореного розгляду 19 квітня.

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"Податкові зобов'язання можуть ускладнити процес переказу коштів. Метою законопроєкту є стимулювання переказу активів шляхом встановлення тимчасових податкових пільг на операції з країн із пільговим оподаткуванням", – йшлося в пояснювальній записці до законопроєкту.

В опозиції заявляли, що основна мета поправок – допомогти вивести свої активи у Грузію співзасновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі, щоб захиститися від західних санкцій.

Нагадаємо, напередодні грузинський парламент також подолав вето президентки й остаточно затвердив суперечливий закон про "іноагентів".

Детальніше про це – у статті: Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу.