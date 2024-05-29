Парламент Грузии преодолел вето президента на налоговые льготы для офшорных активов

Парламент Грузии 29 мая преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налогообложения активов, которые переводятся из оффшорных зон.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За отклонение мотивированных замечаний Зурабишвили к законопроекту "об оффшорах" проголосовали 83 грузинских депутата, один выступил против.

Речь идет о поправках, которые до 2028 года освобождают от налогообложения перевод в Грузию бизнеса, зарегистрированного в оффшорных зонах. Их парламент Грузии принял после ускоренного рассмотрения 19 апреля.

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"Налоговые обязательства могут усложнить процесс перевода средств. Целью законопроекта является стимулирование перевода активов путем установления временных налоговых льгот на операции из стран с льготным налогообложением", – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В оппозиции заявляли, что основная цель поправок – помочь вывести свои активы в Грузию соучредителю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, чтобы защититься от западных санкций.

Напомним, накануне грузинский парламент также преодолел вето президента и окончательно утвердил противоречивый закон об "иноагентах".

Подробнее об этом – в статье: Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинских властей от прозападного курса.