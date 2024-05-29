Парламент Грузии преодолел вето президента на налоговые льготы для офшорных активов
Парламент Грузии 29 мая преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налогообложения активов, которые переводятся из оффшорных зон.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
За отклонение мотивированных замечаний Зурабишвили к законопроекту "об оффшорах" проголосовали 83 грузинских депутата, один выступил против.
Речь идет о поправках, которые до 2028 года освобождают от налогообложения перевод в Грузию бизнеса, зарегистрированного в оффшорных зонах. Их парламент Грузии принял после ускоренного рассмотрения 19 апреля.
"Налоговые обязательства могут усложнить процесс перевода средств. Целью законопроекта является стимулирование перевода активов путем установления временных налоговых льгот на операции из стран с льготным налогообложением", – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
В оппозиции заявляли, что основная цель поправок – помочь вывести свои активы в Грузию соучредителю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, чтобы защититься от западных санкций.
Напомним, накануне грузинский парламент также преодолел вето президента и окончательно утвердил противоречивый закон об "иноагентах".
Подробнее об этом – в статье: Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинских властей от прозападного курса.