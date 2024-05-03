Індекс свободи преси визначив країни з найкращою і найгіршою ситуацією для ЗМІ в ЄС

Організація "Репортери без кордонів" (RSF) оприлюднила Індекс свободи преси у 2024 році, до якого увійшли 180 країн світу: у ЄС найкраща ситуація в Данії, тоді як Греція опинилась на останньому місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований індекс.

Загалом всі країни, де свобода преси є у доброму стані, розташовані в Європі, а переважно – в Європейському Союзі.

Світовий рейтинг очолила Норвегія, яка не входить до ЄС, але є членом НАТО. Другу і третю сходинку посіли Данія та Швеція, члени Європейського Союзу. Відповідно, Данія стала лідеркою у ЄС.

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Свобода преси піддається випробуванням в Угорщині, Мальті та Греції – трьох країнах ЄС з найнижчим рейтингом. У світовому рейтингу вони посіли 67, 73 та 88 сходинку відповідно.

Завдяки покращенню показника безпеки – зменшилась кількость вбитих журналістів – та політичного показника Україна піднялася на 18 позицій та зайняла 61 місце.

Умови для журналістської діяльності погіршуються через масштаби дезінформації та цензури щодо ЗМІ далі на схід у Європі. Це стосується Росії (162-е місце), Білорусі (167-е) та Грузії, яка опустилась на 26 позицій і посіла 103 місце.

Світовий рейтинг замикають Афганістан, Сирія та Еритрея.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз засудив затримання у Росії журналістів міжнародних агенцій AP та Reuters.

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