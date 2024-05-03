Индекс свободы прессы определил страны с лучшей и худшей ситуацией для СМИ в ЕС

Организация "Репортеры без границ" (RSF) обнародовала Индекс свободы прессы в 2024 году, в который вошли 180 стран мира: в ЕС лучшая ситуация в Дании, тогда как Греция оказалась на последнем месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный индекс.

В целом все страны, где свобода прессы в хорошем состоянии, расположены в Европе, а преимущественно – в Европейском Союзе.

Мировой рейтинг возглавила Норвегия, которая не входит в ЕС, но является членом НАТО. Вторую и третью строчку заняли Дания и Швеция, члены Европейского Союза. Соответственно, Дания стала лидером в ЕС.

Реклама:

Свобода прессы подвергается испытаниям в Венгрии, Мальте и Греции – трех странах ЕС с самым низким рейтингом. В мировом рейтинге они заняли 67, 73 и 88 место соответственно.

Благодаря улучшению показателя безопасности – уменьшилось количество убитых журналистов – и политического показателя Украина поднялась на 18 позиций и заняла 61 место.

Условия для журналистской деятельности ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры в отношении СМИ дальше на восток в Европе. Это касается России (162-е место), Беларуси (167-е) и Грузии, которая опустилась на 26 позиций и заняла 103 место.

Мировой рейтинг замыкают Афганистан, Сирия и Эритрея.

Напомним, недавно Евросоюз осудил задержание в России журналистов международных агентств AP и Reuters.

Читайте также о том, как венгерский Виктор Орбан построил империю пропаганды для зарубежных венгров, включая Закарпатье.