Євросоюз відреагував на арешт журналістів AP та Reuters у Росії

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано засудив затримання у Росії журналістів міжнародних агенцій AP та Reuters.

Про це Стано сказав у понеділок на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він зауважив, що це, на жаль, не перший випадок, коли режим Владіміра Путіна діє проти міжнародних медіа.

"Кілька журналістів, які були затримані свавільно, вже перебувають у російських тюрмах… Ми закликаємо до негайного звільнення цих журналістів", – сказав Стано.

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Він підкреслив, що ЄС суворо засуджує будь-які дії російського режиму проти медіа та медіапрацівників.

"Європейський Союз займає міцну позицію в адвокатуванні свободи медіа та у вимогах, щоб журналістам дозволяли робити їхню роботу – незалежно від обставин у будь-якій частині світу", – сказав Стано.

Він закликав міжнародних журналістів, які працюють у Росії, бути обачними, оскільки "це країна репресій, яка перебуває у стані війни, які розпочала незаконну війну".

28 квітня стало відомо, що у Росії заарештували журналістів Сергєя Кареліна і Константина Габова, які співпрацювали з Associated Press і Reuters. Їх звинувачують у роботі на компанію загиблого політика Алексєя Навального.