Спецслужба Швеции: Криминальные сети Ирана ведут подрывную деятельность в стране

Шведская Полиция безопасности (SAPO) заявила, что иранский режим использует криминальные сети в Швеции для актов насилия против других государств, групп или людей в Швеции, которые определяет как угрозу для себя.

Об этом говорится в опубликованном 30 мая заявлении SAPO, которое цитирует "Европейская правда".

Шведская спецслужба констатировала, что Иран вместе с Россией и Китаем представляет наибольшую угрозу безопасности Швеции и в течение последних нескольких лет "осуществляет деятельность, угрожающую безопасности Швеции и направленную против нее".

"Иранский режим и его службы безопасности также направляют свою угрожающую безопасности деятельность против представителей других государств, которые воспринимаются как враги режима, в частности против Израиля и израильских интересов", – добавили в SAPO.

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Там добавили, что за последние несколько лет сорвали не один случай инспирированных Ираном актов насилия "с использованием криминальных сетей", но не уточнили, о чем именно идет речь.

"Швеция не должна быть площадкой для деятельности Ирана или других государств, угрожающей безопасности", – подытожила Полиция безопасности Швеции.

В марте SAPO задержала четырех человек в коммуне к югу от Стокгольма по подозрению в подготовке террористических преступлений.

Недавно полиция Швеции усилила охрану зданий, принадлежащих Израилю или еврейской общине страны, после сообщений о стрельбе неподалеку от израильского посольства и попытках нападения на него.