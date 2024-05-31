Німеччина завершила операцію зі скидання гумдопомоги жителям Гази з повітря
Збройні сили Німеччини завершили місію зі скидання гуманітарної допомоги для сектору Гази з повітря, яка тривала два з половиною місяці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
У четвер німецький транспортний літак A400M востаннє вилетів з Йорданії, щоб скинути допомогу жителям Гази.
З середини березня військово-повітряні сили скинули близько 315 тонн продовольства, води, засобів гігієни та іншої допомоги населенню Гази.
Надалі міжнародна спільнота намагатиметься доставити більше вантажів на палестинську прибережну територію сухопутними і морськими шляхами.
"Об'єднавши зусилля, ми змогли зробити свій внесок у полегшення долі людей в секторі Гази", – сказав командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц.
Німеччина брала участь в ініціативі разом з Йорданією, США, Францією та іншими країнами.
Як відомо, у березні Військово-повітряні сили Німеччини долучилися до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.
Того ж місяця президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.
Лише у травні до побудованого США пірсу вирушило судно з першою партією допомоги.
Але нещодавно побудований військовими США пірс біля узбережжя Гази тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.