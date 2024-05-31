Німеччина завершила операцію зі скидання гумдопомоги жителям Гази з повітря

Збройні сили Німеччини завершили місію зі скидання гуманітарної допомоги для сектору Гази з повітря, яка тривала два з половиною місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У четвер німецький транспортний літак A400M востаннє вилетів з Йорданії, щоб скинути допомогу жителям Гази.

З середини березня військово-повітряні сили скинули близько 315 тонн продовольства, води, засобів гігієни та іншої допомоги населенню Гази.

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Надалі міжнародна спільнота намагатиметься доставити більше вантажів на палестинську прибережну територію сухопутними і морськими шляхами.

"Об'єднавши зусилля, ми змогли зробити свій внесок у полегшення долі людей в секторі Гази", – сказав командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц.

Німеччина брала участь в ініціативі разом з Йорданією, США, Францією та іншими країнами.

Як відомо, у березні Військово-повітряні сили Німеччини долучилися до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Того ж місяця президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Лише у травні до побудованого США пірсу вирушило судно з першою партією допомоги.

Але нещодавно побудований військовими США пірс біля узбережжя Гази тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.