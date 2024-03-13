Німеччина теж скидатиме гумдопомогу для Гази з повітря

Військово-повітряні сили Німеччини долучаться до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Відповідний дозвіл надав німецький міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

До операції можуть залучити літаки Бундесверу Lockheed C-130 Hercules, що базуються у Франції.

Німецька місія може розпочатися вже наприкінці тижня.

Допомога населенню в секторі Гази зараз також надається морським шляхом.

У вівторок з кіпрського порту Ларнака до сектору Газа вирушило перше судно з гуманітарною допомогою. Подорож може зайняти до 60 годин, оскільки судно рухається повільно.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Він також доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.