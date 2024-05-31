Германия завершила операцию по сбросу гумпомощи жителям Газы с воздуха

Вооруженные силы Германии завершили миссию по сбросу гуманитарной помощи для сектора Газы с воздуха, которая длилась два с половиной месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В четверг немецкий транспортный самолет A400M в последний раз вылетел из Иордании, чтобы сбросить помощь жителям Газы.

С середины марта военно-воздушные силы сбросили около 315 тонн продовольствия, воды, средств гигиены и другой помощи населению Газы.

Реклама:

В дальнейшем международное сообщество будет пытаться доставить больше грузов на палестинскую прибрежную территорию сухопутными и морскими путями.

"Объединив усилия, мы смогли внести свой вклад в облегчение участи людей в секторе Газы", – сказал командующий ВВС Германии Инго Герхарц.

Германия участвовала в инициативе вместе с Иорданией, США, Францией и другими странами.

Как известно, в марте Военно-воздушные силы Германии присоединились к операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газы.

В том же месяце президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Только в мае к построенному США пирсу отправилось судно с первой партией помощи.

Но недавно построенный военными США пирс у побережья Газы временно убрали после того, как часть конструкции отломилась.